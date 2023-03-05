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Генпрокуратура України зафіксувала 171 факт сексуального насильства російськими загарбниками

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Генпрокуратура України зафіксувала 171 факт сексуального насильства російськими загарбниками

фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Саме стільки людей знайшли сили свідчити про це. Скільки страждають мовчки, поки що невідомо.

Генпрокуратура України зафіксувала 171 факт сексуального насильства, яке вчинили російські загарбники на території України. Серед постраждалих є й десятки чоловіків. 

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська на конференції United for justice. 

"За цими цифрами не лише жінки. Серед постраждалих 39 чоловіків і 13 неповнолітніх, зокрема хлопчик. Ми знаємо про це, бо постраждалі та їхні близькі знайшли сили свідчити. Скільки страждають мовчки, тим більше на поки що окупованих територіях, ми не знаємо", - зазначила Зеленська. 

Засудження російських зґвалтувань й інших воєнних злочинів потрібне, щоб будь-який потенційний агресор знав, що подібне не минеться безкарно, підкреслила вона.

Раніше ми повідомляли, що мешканця Львівщини покарали за вчинення домашнього насильства над своєю колишньою дружиною. Чоловік ображав потерпілу нецензурною лайкою, у стані алкогольного сп’яніння сварився із нею та погрожував фізичною розправою.

Війна - не привід толерувати домашнє насильство

Війна - не привід толерувати домашнє насильство

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Дата публікації
Перегляди
589
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