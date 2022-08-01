Генпрокурор Андрій Костін назвав причину масового вбивства військовополонених в Оленівці.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується масового вбивства українських громадян, які є військовополоненими, відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права, в Оленівці, невідкладно було розпочато кримінальне провадження, і мені доповідають що три години, що відбувається у цьому кримінальному провадженні. Наразі ми залучили наших міжнародних експертів, і вже є поради міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генерального прокурора, і хочу вже повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів", - зазначив генпрокурор.

Костін наголосив, що це, безперечно, - не ракетний обстріл. У цьому міжнародні експерти впевнені.

"Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора", - додав він.

Що стосується конкретних осіб, то невідкладні слідчі дії розпочаті, вони тривають, але це питання є складнішим, зазначив Костін.

"На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі (корпусу колонії в Оленівці - ред.) ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми маємо вже попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується саме країна-агресорка", - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці військовослужбовців

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