Генпрокурор обговорив з Маасікасом співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів РФ та реформу системи юстиції

Костін подякував Маасікасу за підтримку і відзначив значний внесок Євросоюзу та його інституцій у притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом та обговорив співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Сторони також обговорили сталу підтримку Європейського Союзу щодо реформи органів прокуратури та системи юстиції, а також важливість збереження курсу на подолання корупції.

Матті Маасікас висловив переконання, що попередній досвід співпраці щодо судової реформи стане корисним для тісної комунікації у подальшому. Він також запевнив, що порушення міжнародного гуманітарного права, яке наразі фіксується в Україні та допомога з притягненням до відповідальності винних, залишається одним із пріоритетів в повістці денній європейських партнерів.

"Окремо зупинилися на продовженні тісної кооперації в рамках створених спільних груп. Зокрема, Atrocity Crimes Advisory Group (АСА), яка надає експертну підтримку на місцях через досвідчених слідчих, прокурорів та експертів з міжнародного права та Спільної слідчої групи (JIT), створеної за підтримки Євроюсту, яка допомагає через слідчі групи в Україні та за кордоном", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Костіна, активно підтримує слідство і консультативна група експертів Ради Європи, яка розглядає поточні процеси з точки зору прав людини.

Нагадаємо, Подоляк пояснив, чому Зеленський запропонував на посаду генпрокурора Костіна.

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