Генпрокурор розповів, скільки російських катівень виявили на звільнених територіях

Найбільше катівень було виявлено у Харківській області – 25.

На деокупованих територіях у 8 областях України правоохоронці виявили 104 катівні.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє "Укрінформ".

"На всіх звільнених від ворога територіях було виявлено катівні та місця незаконного утримання. Це 104 катівні у 8 областях України", - заявив Костін.

За його словами, найбільше катівень було виявлено у Харківській області – 25,

Запорізькій – 18,

Херсонській – 11,

Донецькій – 10.

Також було виявлено 19 катівень на території РФ.

За інформацією Офісу генпрокурора, майже 90% полонених та утримуваних піддаються тортурам або тому чи іншому виду насильства – фізичного чи психологічного.

Костін наголосив, що навіть саме затримання цивільного вже є воєнним злочином, а тортури, жорстоке поводження і позбавлення доступу особи до правосуддя – це інші окремі воєнні злочини, винуватці яких мають бути покарані.

Нагадаємо, що наразі відомо, що у російському полоні перебувають 3 574 військових та 763 цивільних.

Раніше повідомлялося, що у березні 2022 року окупанти на Чернігівщині катували та розстріляли трьох чоловіків - один із них вижив та вибрався з могили.

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