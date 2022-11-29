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Генсек НАТО назвав єдиний спосіб отримати правильні умови для переговорів між Україною та РФ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Генсек НАТО назвав єдиний спосіб отримати правильні умови для переговорів між Україною та РФ

Фото: Associated Press

Ціна, яку сплачують українці за незалежність, вимірюється кров’ю, зауважив Столтенберг.

Тривалий мир, якщо переможе агресорка Росія, є неможливим, адже гноблення та автократія переважатимуть над свободою та демократією, які є пріоритетними у цивілізованому світі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, йдеться на сайті Альянсу.

За його словами, єдиним способом отримати правильні умови для початку переговорів є просування України на фронті.

"Не може бути тривалого миру, якщо переможе агресор. Не може бути тривалого миру, якщо гноблення та автократія переважають над свободою та демократією", - сказав генсек.

Крім того, Столтенберг нагадав про ціну за перемогу України. За його словами, "ціна, яку сплачують українці, — вимірюється кров’ю".

"Та ціна, яку ми платимо, — у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, — вимірюється кров’ю", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допомога Україні у боротьбі з Росією, яка напала і веде жорстоку війну, надаватиметься стільки, скільки буде потрібно.

На початку листопада Столтенберг попереджав, що Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, адже це лише розпалюватиме амбіції країни-агресорки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3718
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