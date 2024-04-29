Генсек НАТО оцінив, чи може Україна здобути перевагу на полі бою

Столтенберг заявив, що "більше допомоги – в дорозі".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна може здобути перевагу на полі бою, і задля цього партнери держави з Альянсу збільшують військову допомогу та оборонне виробництво.

Про це Столтенберг заявив на спільній і президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві 29 квітня.

Генсек НАТО констатував, що серйозні затримання військової допомоги для України означали серйозні наслідки на полі бою. Він вказав, що у США протягом місяців не могли дійти згоди щодо пакета допомоги, а європейські партнери не спромоглися надати зброю на обіцяному рівні.

"Впродовж місяців перевага в озброєнні була у Росії, й Україна була змушена нормувати свої боєприпаси. Це означало, що збивали менше російських ракет та дронів, і Росія мала змогу просунутися на фронті. Але ще не запізно для того, щоб Україна здобула перевагу. Більше допомоги – в дорозі", – наголосив Столтенберг.

Він сказав, що члени Альянсу почули заклик Зеленського під час засідання Раді Україна-НАТО та погодилися збільшити підтримку. Як приклади генсек Альянсу навів затвердження нового пакета допомоги у США, оголошення про найбільший пакет допомоги від Великої Британії, додаткову систему ППО від Німеччини та збільшення внесків Нідерландів у допомогу.

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Столтенберг заявив, що чекає невдовзі на нові оголошення союзниками про допомогу для України. Він наголосив, що члени Альянсу повинні допомагати Україні, навіть якщо їхні запаси не будуть достатніми відповідно до стандартів НАТО.

"Запаси можна поповнити, і це буде зроблено. Втрачених життів не повернути. Щоби поповнити наші запаси, ми маємо більше виробляти, тож я вітаю те, що союзники збільшують оборонне виробництво. Ми також працюємо над спільним виробництвом із Україною", – розповів Столтенберг.

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До слова, 25 квітня Столтенберг заявив, що Україна має шанси на перемогу у війні, оскільки допомога від партнерів перебуває у процесі передавання.

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