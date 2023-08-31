Генсек НАТО оцінив контрнаступ ЗСУ: "Українці знову перевершили очікування"

Столтенберг сказав, що українські війська на своєму нелегкому шляху до перемоги "домагаються успіхів, які набирають обертів".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, заявивши, що українські військові успішно відтісняють російських окупантів.

Про це повідомляє CNN.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям", – сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що на фронтах тривають важкі бої, однак Сили оборони України на своєму нелегкому шляху до перемоги "домагаються успіхів, які набирають обертів".

Водночас генсек НАТО висловив незгоду з критикою деяких західних військових та експертів начебто повільних темпів ЗСУ в цій контрнаступальній кампанії. Столтенберг додав, що між союзниками з Альянсу та українською стороною "ведеться постійний діалог".

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ до України – тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ – Київ, схід – Харківську область, територію на півдні – Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", – розповів очільник НАТО.

До слова, український посол у Німеччині Олексій Макеєв назвав серед причин "повільного контрнаступу" ЗСУ нерішучість Заходу щодо передавання Україні сучасної зброї. Поки там сумнівались щодо деяких видів озброєння, російські війська звели потужні лінії оборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи справді контрнаступ ЗСУ "повільний": Міллі обережний, а Ходжес рубає правду! | Євген Дикий

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