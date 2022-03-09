Генсек НАТО попередив: напад РФ на лінії постачання зброї Україні призведе до воєнного конфлікту з Альянсом

Генсек НАТО попередив: напад РФ на лінії постачання зброї Україні призведе до воєнного конфлікту з Альянсом

Він зазначив, що Росія є агресором, а Україна захищається.

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни. Єнс Столтенберг переконаний, що президент Путін знає про це.

Про це він сказав у вівторок в інтерв'ю CBC News.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН", - сказав Столтенберг, зазначивши, що Росія є агресором, а Україна захищається.

Столтенберг підкреслив, якщо РФ здійснить напад на будь-яку країну НАТО чи територію НАТО, це призведе до активації статті 5. Ця стаття Північноатлантичного договору визначає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", - сказав Столтенберг.

Тим часом Міністерство оборони США проведе додаткові консультації з польським урядом та союзниками з НАТО щодо пропозиції Польщі про передачу на безоплатній основі в розпорядження американського уряду винищувачів МіГ-29, які в свою чергу могли б бути передані Збройним силам України.

ТСН.ua