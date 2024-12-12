Генсек НАТО повідомив, скільки людей загинуло на війні РФ проти України: цифра шокує

За словами Марка Рютте, війна в Україні щодня призводить до нових руйнувань і смертей.

Від початку повномасштабної війни в Україні, від лютого 2022 року, втрати обох сторін перевищили 1 млн осіб загиблими й пораненими.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте у своїй промові 12 грудня у Брюсселі.

За словами генсека НАТО, війна в Україні щодня призводить до нових руйнувань і смертей.

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"Щотижня понад 10 тисяч (людей – ред.) вбито та поранено з обох боків в Україні. Понад мільйон втрат від лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", – заявив Рютте.

За даними генсека НАТО, втрати Росії сягнули 700 тисяч осіб.

"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей загиблими та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав генсек НАТО.

Рютте зауважив, що схема, за якою відбувається агресія РФ, не є новою, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.

Зазначимо, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), у листопаді РФ втрачала за день в середньому 1523 людини.

Нагадаємо, за даними Генштабу загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 12 грудня становили 758 730 тисяч осіб.

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