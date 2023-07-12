Генсек НАТО про гарантії безпеки для України: "Це новий та важливий етап"

У НАТО є фактичні гарантії безпеки для України: фінансові, санкційні та оборонні.

Про це на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Що стосується гарантій безпеки - це не додаткові гарантії. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів юридично. У нас є фактичні гарантії безпеки: фінансові, санкційні та допомога обороні. І це дуже важливо, що це може стати першим документом юридичним, який символізує, що є "парасолька" гарантій безпеки. Україна буде мати документи з кожною державою - гарантом безпеки. І там будуть усі ті речі, які сьогодні ми маємо, або ті речі, яких сьогодні нам не вистачає, як повітряна оборона, авіація”, - розповів генсек НАТО.

За його словами, ці речі - вони будуть на двосторонньому рівні.

“І також варто сказати, що ця "парасолька" дає можливість країнам "сімки" долучитися. Це відкрита можливість долучитися іншим партнерам. Мені здається, що це новий та важливий етап”, - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що Австралія надасть Україні 30 БТР Bushmaster.

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