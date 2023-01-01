Генсек НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна Росії проти України та назвав умову миру

У НАТО вважають, що єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів - це перемога.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України буде затяжною, а мир залежатиме від ситуації на полі бою.

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

Столтенберг заявив, що Росія готується до затяжної війни проти України, а тому навіть оголосила про проведення мобілізації. Генсек НАТО закликав Захід готуватись до довгої війни та активно допомагати Україні.

Столтенберг вважає, що війна закінчиться за столом переговорів, проте умови миру залежать від ситуації на полі битви.

"Якщо ми хочемо, щоб мирний договір декларував перемогу України, як суверенної, незалежної, демократичної держави Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів та визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - вважає генсек НАТО.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти рушили з півночі, півдня та сходу нашої держави. Того ж дня російський диктатор Путін записав звернення, у якому завив про початок так званої "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами, вбиваючи українців та знищуючи нашу інфраструктуру.

На звільнених територіях ЗСУ знаходять масові поховання українців, яких закатували росіяни. Так було в Бучі, Ізюмі на Миколаївщині та Херсонщині.

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