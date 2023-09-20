Генсек НАТО заявив, що треба довести Путіну, що Захід не відмовиться від підтримки України

Захід повинен посилити допомогу України у всіх сферах, вважає Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні партнери повинні посилити допомогу Україні, що стане запорукою справедливого і тривалого миру.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, передає Sky News.

Він зазначив, що в Україні йде "війна на виснаження", але вона не зайшла у глухий кут. За його словами, Україна потребує посилення поставок боєприпасів, запчастин та технічного обслуговування, а також посилення ППО.

"Ми бачимо, що протиповітряна оборона щодня рятує життя в Україні", - сказав він.

Столтенберг заявив, що успішні дії України у контрнаступі показують, що патової ситуації не досягнуто, тому Захід повинен ще більше підтримувати Україну.

"Якщо ми хочемо припинення війни, якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то військова підтримка України — це правильний шлях, — сказав пан Столтенберг. – Ми готові до довгого шляху".

Генсек НАТО додав, що необхідно надіслати сигнал Москві, що диктатор Путін не дочекається моменту, щоб Захід відмовився від підтримки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом.

Крім того, ми раніше інформували, що обраний новим головою Військового комітету НАТО висловив підтримку Україні.

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