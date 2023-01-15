Генсек НАТО зробив важливі заяви перед "Рамштайном": говорив про помилку Путіна та зброю для України

Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt незадовго до зустрічі союзників на американській базі "Рамштайн", яку заплановано на 20 січня.

За його словами, Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Нас чекають важкі битви. Тому важливо забезпечити Україну зброєю, яка їй потрібна, щоб перемогти та продовжувати бути незалежною нацією. Військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру", – сказав він.

На думку генсека НАТО, російський диктатор Володимир Путін зробив помилку, напавши на Україну.

"Він переоцінив силу власних збройних сил. Ми бачимо їхні помилки, відсутність морального духу, проблеми з командуванням, погане обладнання", – сказав він.

Водночас генсек НАТО додав, що росіяни "продемонстрували, що вони готові нести великі втрати для досягнення своєї мети".

Щодо ризику ядерної ескалації, на який неодноразово вказував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький".

Як відомо, Україна місяцями просить більше важкого озброєння. Країни Заходу тривалий час не бажали постачати Україні важке озброєння, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.

Віднедавна асортимент наданої зброї тепер розширився. Франція, Німеччина та Сполучені Штати пообіцяли надіслати бронетехніку з піхотними або розвідувальними танками – 40 німецьких Marders, 50 американських Bradley та французьких AMX-10 RC.

Британія оголосила в суботу, що поставить танки Challenger 2, таким чином ставши першою країною, яка постачатиме Україні важкі танки західного виробництва.

Росія засудила це рішення як таке, що лише "поглибить" конфлікт.

Польща та Фінляндія висловили готовність поставити Україні більш важкі танки Leopard 2.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що треба бути готовими до тривалої війни, яку Росія розпочала 24 лютого 2022-го в Україні.

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