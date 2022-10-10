Генсек ООН "глибоко шокований" масованими ракетними обстрілами РФ по Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що масові ракетні удари, яких завдала Росія по території України 10 жовтня, є "черговою неприйнятною ескалацією війни" і він "глибоко шокований" обстрілами.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За словами речника, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "глибоко шокований сьогоднішніми широкомасштабними ракетними ударами збройних сил Російської Федерації по містах в усій Україні, які, як повідомляється, спричинили значні руйнування у цивільних районах і загибель та поранення десятків людей".

"Це чергова неприйнятна ескалація війни, і як завжди, найвищу ціну платять цивільні люди", - сказано в заяві прессекретаря Стефана Дюжарріка.

Тим часом США засуджують масові російські атаки по Україні.

Нагадаємо, Зеленський після обстрілів РФ 10 жовтня зібрав нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання.

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