Генсек ООН "нажаханий" відео зі стратою українського військового - речник

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні "вражена цими особливо жахливими" відео, які поширюються в соціальних мережах.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "нажаханий" відео, яке показує жорстоку страту українського військовополоненого, і вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це заявив його речник Стефан Дюжаррік під час брифінгу, інформує Anadolu.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - сказав журналістам Стефан Дюжаррік.

Він сказав, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні "вражена цими особливо жахливими" відео, які поширюються в соціальних мережах, і вона задокументувала кілька порушень міжнародного гуманітарного права, включно з порушеннями прав військовополонених у своїх останніх звітах.

"Найменші порушення мають бути належним чином розслідувані, винні мають бути притягнуті до відповідальності", — сказав він.

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

Також на це відео відреагувала пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона заявила, що це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки.

У свою чергу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни, які відрізали голову українському військовому та зняли на відео цей процес, обовʼязково будуть знайдені та покарані.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдженні відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовому, заявив, що таких звірств в Європі не було з часів Другої світової війни.

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