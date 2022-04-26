Генсек ООН перед поїздкою до Путіна і Зеленського зустрівся з Ердоганом: які теми перемовин

Генсек ООН перед поїздкою до Путіна і Зеленського зустрівся з Ердоганом: які теми перемовин

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві 26 квітня.

Очікується, що генсек ООН і глава Кремля обговорять ситуацію в оточеному росіянами Маріуполі і, зокрема, на "Азовсталі", де перебувають сотні цивільних і українських військових.

Про це повідомив спікер генсека ООН Фархан Хак.

Гутерріш 26 квітня приїздить до Москви для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, після чого генсек ООН проведе зустріч із Путіним.

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Після візиту до Москви генсек ООН у четвер поїде до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

"Він (генсек ООН Антоніу Гутерріш. - Ред.) хоче чітко поговорити з лідерами обох країн та подивитися, якого прогресу ми можемо досягти. Зрештою, наша мета — припинення вогню та покращення становища людей в Україні", — сказав офіційний представник Гутерріша Фархан Хак.

Крім того, Антоніу Гутерреш напередодні візиту до Москви вже провів в Анкарі перемовини з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, зокрема щодо подолання гуманітарної кризи в Україні.

Як повідомляє "Анадолу", Гутерреш та Ердоган обговорили перемовини між Україною та РФ, до яких Туреччину залучили в ролі посередника. Турецький лідер наголосив, що цей "трек" перемовин, який пропонують вести на турецькому майданчику, є найбільш успішним шляхом досягнення миру в Україні. Він висловив надію, що сторони досягнуть дипломатичного рішення для припинення війни.

Сторони підтвердили спільну мету — якнайшвидше припинення війни в Україні та "створення умов для припинення страждань мирного населення".

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме тісно співпрацювати з ООН, щоб покласти край гуманітарній кризі в Україні та допомогти в евакуації мирного населення.

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