Генсек ООН розповів, чи можливі переговори між Україною та РФ: "Сподіваюсь, 2023 року буде мир"

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що найближчим часом переговори між Росією та Україною не відбудуться, проте він сподівається, що 2023 року війна в Україні закінчиться.

Про це він сказав під час своєї пресконференції.

"Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Я вважаю, що військове протистояння продовжиться і що нам ще доведеться почекати на момент, коли серйозні переговори про мир стануть можливими. На найближчому горизонті я їх не бачу, тому ми концентруємо зусилля на інших аспектах ситуації – підвищенні ефективності зернової угоди, додаванні до неї нових складових, а саме експорту аміаку. Ми також зацікавлені у прискоренні обміну полоненими", – зазначив Гутерреш.

Гутерреш також заявив, що він сподівається, що війну Росії проти України вдасться закінчити 2023 року. "Коли я говорив про те, що не бачу можливостей для мирних переговорів у найближчій перспективі, я не мав на увазі весь 2023 рік. Я дуже сподіваюся, що 2023 року ми зможемо досягти миру в Україні", – сказав генсек ООН. ООН та війна проти України Українські та західні аналітики вважають, що ООН виявилась неспроможною, щоб не допустити війну Росії проти України. Оскільки Росія є в Радбезі ООН та блокує всі мирні ініціативи цивілізованого світу. Проте генсек ООН підтримує Україну у війні з окупантами та приїжджав до Києва і Львова. У грудні він заявив, що масштаби руйнувань по всій Україні вимагатимуть потужної міжнародної підтримки, яка виходить далеко за межі гуманітарної допомоги. Росія ж використовує ООН, як майданчик для пропагандистських заяв про "біолабораторії" та "бойових комарів і птахів". Також окупанти скликають Радбез з вимогою припинити надавати зброю Україні, щоб Росія змогла і далі продовжити вбивати українців. Це на одному із засідань розізлило представника США при ООН Річарда Мілса. Він вважає, що Росія такими діями намагається відвернути увагу світової спільноти від своєї агресивної війни проти України. Так було з міфічною "біологічною зброєю" та "брудною бомбою". Читайте також: Росія скликає Радбез ООН через підтримку України Заходом

ООН щодня фіксує російські воєнні злочини в Україні

Росія не прагне переговорів про мир, — представниця США в ООН