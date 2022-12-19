Генсек ООН розповів, чи можливі переговори між Україною та РФ: "Сподіваюсь, 2023 року буде мир"

"Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Я вважаю, що військове протистояння продовжиться і що нам ще доведеться почекати на момент, коли серйозні переговори про мир стануть можливими. На найближчому горизонті я їх не бачу, тому ми концентруємо зусилля на інших аспектах ситуації – підвищенні ефективності зернової угоди, додаванні до неї нових складових, а саме експорту аміаку. Ми також зацікавлені у прискоренні обміну полоненими", – зазначив Гутерреш.
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс: про допомогу Україні, відчуття небезпеки та розмінування