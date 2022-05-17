Генсек ООН вмовляє ЄС послабити санкції проти РФ в обмін на українське зерно — WSJ

Генсек ООН вмовляє ЄС послабити санкції проти РФ в обмін на українське зерно — WSJ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пропонує західним країнам дозволити експорт калійних добрив із Росії та Білорусі, щоб РФ розблокувала порти України.

Однак Росія наразі не веде "серйозних переговорів щодо цієї угоди".

Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, знайомих із цим процесом.

Водночас Туреччина висловила готовність брати участь у цій угоді шляхом розмінування Чорного моря та контролю за судноплавством у регіоні.

Журналісти зазначають, що РФ та Білорусь є головними постачальниками калійних добрив, які сприяють гарному врожаю у різних регіонах світу. Наразі експорт цієї продукції заборонений у зв'язку із санкціями країн Заходу. Крім цього, введені обмеження заблокували Росії доступ до іноземної валюти, тому можлива угода "підніме настрій двом країнам", йдеться у матеріалі.

Представництва РФ та України при ООН, а також посольство Туреччини у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію журналістів.

Нагадаємо, за оцінками ООН, більше однієї п'ятої населення Землі - до 1,7 млрд людей - зіткнуться з голодом та злиднями внаслідок повномасштабної війни РФ проти України та пов'язаного з нею блокування експорту продовольства з цих країн.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України (жестовою мовою)