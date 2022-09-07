Генсек ООН закликав Росію та Україну не вести бойові дії у районі ЗАЕС

Проте Гутерреш не згадав, що ЗАЕС належить Україні, а станцію після захоплення обстрілюють самі ж росіяни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію припинити бойові дії у районі Запорізької АЕС.

Про це генсек сказав, виступаючи на ініційованому Росією засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, обидві країни повинні зобов’язатися не вести військових дій ні у напрямку станції, ні з території станції.

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Гутерреш запропонував Україні та Росії укласти угоду про демілітаризований периметр навколо ЗАЕС.

"Російські сили повинні вивести весь військовий персонал і техніку з цього периметру, а українські сили – зобов’язатися не входити до нього. Запорізька АЕС не повинна бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", – сказав генсек ООН.

Проте Гутерреш не згадав, що ЗАЕС належить Україні, а станцію після захоплення обстрілюють самі ж росіяни.

Раніше Володимир Зеленський назвав головне, чого світ чекає від МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

Військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами.

Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.