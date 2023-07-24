Генсек ООН звернувся до Росії з закликом повернутися до "зернової угоди"

За його словами, Україна та РФ відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до країни-агресорки Росії з закликом повернутися до “зернової угодин”.
Слова генсека наводить Askanews.
Як зазначається, Гуттереш звернувся до РФ на тлі своїх останніх заяв щодо засудження ракетних ударів з боку окупантів по Одесі.
"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.
За його словами, Україна та Росія відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу. Він підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".
Нагадаємо, що Зеленський розповів, що Росія запустила по вівтарю Свято-Преображенського собору в Одесі ракету Х-22.
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