Генсек розповів, скільки людей вдалося врятувати з Маріуполя завдяки операції ООН

Генсек розповів, скільки людей вдалося врятувати з Маріуполя завдяки операції ООН

Згоду Росії на евакуацію цивільного населення з Маріуполя Гутерреш, отримав після зустрічі з Путіним.

Завдяки операції ООН з Маріуполя вдалося евакуювати загалом близько 500 осіб.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, - пише Укрінформ.

"На сьогодні загалом близько 500 цивільних осіб дістали довгоочікуване полегшення – після того, як прожили під безперервними обстрілами та в умовах браку води, їжі та санітарних умов", - зауважив він.

Згоду Росії на евакуацію цивільного населення з Маріуполя Гутерреш, за його словами, отримав після зустрічі з Путіним 26 квітня, під час якої порушував це питання.

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Нагадаємо, 5 травня до Маріуполя вирушив гуманітарний конвой, щоб евакуювати людей з "Азовсталі". Спільний конвой ООН і Червоного Хреста має прибути до міста вранці 6 травня.

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