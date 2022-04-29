Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву під час його візиту до столиці України

Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву під час його візиту до столиці України

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша шокували ракетні удари РФ по Києву під час його візиту до української столиці.

Генсек ООН висловив Україні свою підтримку.

Про це Гутерріш сказав у коментарі журналісту BBC Бену Брауну.

"Генеральний секретар ООН каже, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, коли він перебував в місті на переговорах із президентом Зеленським. Україна називає це "огидним актом варварства" і "листівкою з Москви", — йдеться в повідомленні журналіста.

Як пише ВВС, Гутерріш зазначив, що "Україна потребує і заслуговує на повну підтримку" ООН.

Також генсек ООН відреагував на погрози Росії щодо ймовірності Третьої світової та ядерної війни.

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"Ядерна війна немислима. Ми маємо зробити все можливе, щоб це було неможливо", — зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 27 квітня окупанти випустила дві ракети по Києву. Влучання були в Шевченківському районі. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та житловий будинок. Внаслідок влучання російської ракети постраждало 10 людей.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що удару крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.

Також загарбники завдали ракетних ударів по Київській області.