Генштаб: армія РФ чинить тиск на українців, які залишилися на тимчасово зайнятих росіянами територіях

Окупанти чинять тиск на громадян України, які залишилися на тимчасово зайнятих росіянами територіях.

Російські окупанти чинять тиск на українців, які залишилися на тимчасово зайнятих росіянами територіях. В окремих районах міста Горлівка, представники “силових структур” залякують місцевих, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до російської федерації на незаконному референдумі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують виявляти чоловіків, які уникають мобілізації. Їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

“За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом російської федерації. Так, на початку жовтня, з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що українські хакери зламали сайт ОДКБ і привітали Путіна "з останім днем народження".

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