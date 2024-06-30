Генштаб: на фронті відбулось 90 боєзіткнень, майже третина – на Покровському напрямку

Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку.
Від початку доби на фронті було зафіксовано 90 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку штурмів окупантів, проте найактивніше війська РФ атакують на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 30 червня.
Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.
Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.
Лиманський напрямок. Уже дев’ять штурмових дій агресора за сьогодні. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.
На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються.
На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька.
На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.
На Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.
На решті напрямків – обстановка суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо, Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз.
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