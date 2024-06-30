Генштаб: на фронті відбулось 90 боєзіткнень, майже третина – на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті було зафіксовано 90 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку штурмів окупантів, проте найактивніше війська РФ атакують на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 30 червня.

Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.

Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.

Лиманський напрямок. Уже дев’ять штурмових дій агресора за сьогодні. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.

На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька.

На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.

На Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.

На решті напрямків – обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз.

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