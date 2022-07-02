Генштаб: на Лисичанському напрямку окупанти відійшли, а на Харківському – блокують ЗСУ, щоб повернути втрачені позиції

Генштаб: на Лисичанському напрямку окупанти відійшли, а на Харківському – блокують ЗСУ, щоб повернути втрачені позиції

На Слов’янському напрямку армія РФ веде оборонні бої. В Лисичанському напрямку росіяни успіху не мали, відійшли.

Російська армія не припиняє обстріли української території.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 2 липня.

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На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, у збройних силах Республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня. Крім того, лікарям заборонили виїзд за межі країни.

На Сіверському напрямку у Брянській та Курській областях РФ продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Армія РФ з артилерії обстріляла позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Росіяни застосовують комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області.

На Харківському напрямку підрозділи російського війська намагаються скувати дії ЗСУ та не дати їм просунутися далі. Щоб повернути втрачені позиції, російські військові штурмують на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. З артилерії обстріляли райони населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку армія РФ веде оборонні бої. Також штурмувала Богородичне, успіху не мала. Обстріляла з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.

Російські військові намагаються вдосконалити систему логістичного забезпечення на цьому напрямку.

На Краматорському напрямку російське військо обстрілювало зі ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В Лисичанському напрямку росіяни наступали, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також армія РФ завдала авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Російські авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку війська РФ намагається утримати зайняті рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони України. Окупанти здійснювали обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України росіяни утримують два носії високоточної зброї.

Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна — небезуспішно надає вогневу підтримку українським підрозділам, повідомили у Генштабі.

Бої на Донбасі не вщухають: окупанти обсипають снарядами Бахмут – репортаж ТСН

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