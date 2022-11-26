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Генштаб: на Луганщині лікарні переповнені пораненими, а морги - загиблими окупантами

Генштаб: на Луганщині лікарні переповнені пораненими, а морги - загиблими окупантами

Фото: Associated Press

Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними.

Російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Луганщині. Лікарні заповнені пораненими військовими, а морги — загиблими. Через це медичні послуги для людей на тимчасово окупованих територіях стають менш доступними.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 листопада.

"Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними", — повідомили у Генштабі.

Зокрема, лікарні Красного Луча, Антрацита та Лутугиного переповнені пораненими російськими військовими, а морги — тілами мертвих окупантів.

Нагадаємо, станом на 25 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 86 150 осіб. 

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