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Генштаб назвав кількість ракет, які Росія може виготовити за місяць

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Генштаб назвав кількість ракет, які Росія може виготовити за місяць

За даними українського Генштабу, російський військово-промисловий комплекс може виробляти за місяць близько ста ракет різного типу / Фото: Associated Press

Агресорка Росія змогла зберегти темпи виробництва ракет після вторгнення до України.

Російський військово-промисловий комплекс може виробляти за місяць близько ста ракет різного типу. Під час війни РФ змогла зберегти та навіть підвищити темпи виробництва озброєння.

Про це в інтерв'ю Укрінформ повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, майже сотня ракет, за оцінками Генштабу, - це понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць - морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включно з "Кинджалами".

Громов наголосив, що окупаційна армія також активно використовує значну кількість безпілотників різних типів. За його даними, Росія отримала від Ірану до 1 800 дронів типу Shaheed, з яких близько 1,6 тис. одиниць уже використала.

"Залишок - понад 200 одиниць. Запаси цих БПЛА постійно поповнюються за рахунок постачання з Ірану. Крім того, РФ досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу Shahed на території Татарстану, в районі за 10 км від Казані", - наголосив представник Генштабу.

Окупанти також застосовують власні ударні дрони типу "Ланцет", які серійно виробляються на Іжевському механічному заводі. Загалом було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 було застосовано в зоні бойових дій. Таким чином, у росіян залишається близько 50 БпЛА цього типу.

Нагадаємо, в Повітряних силах пояснили зниження інтенсивності ворожих обстрілів Києва. За словами речника ПС Юрія Ігната, нетривала відсутність обстрілів столиці, ймовірно, може бути пов’язана як з планами ворога, так і з тим, що запаси ракет і дронів в окупантів не є нескінченними.

Ігнат також пояснив, чи будуть нові ракетні та дронові атаки на Україну. Він каже, що російські окупанти не планують припиняти обстріли України. Для цього вони, як і раніше, використовуватимуть ракети різного типу та дрони-камікадзе.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1250
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