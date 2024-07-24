Генштаб назвав напрямки, де окупанти найбільш активно атакують

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев'яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев'ять атак поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне - провів тут майже 80% від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна ситуація без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території РФ, зокрема населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.

Раніше Генштаб повідомив, що Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 570 120 своїх військових, зокрема 1140 – за останню добу.

Зведення Генштабу на 17 липня 2024 року!

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