Генштаб назвав найскладніші напрямки фронту: де тривають запеклі бої

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали на лівому березі Дніпра в районі Кринок.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ/РЛС.

Загалом втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив два танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, три засоби ППО, три крилаті ракети, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Раніше стало відомо про окупацію нового населеного пункту на Донбасі — село Євгенівка повністю перейшло під контроль росіян.

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