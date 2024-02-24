Генштаб назвав втрати армії РФ за добу: скільки загарбників знищено

Росіяни втратили ще один літак.

Станом на ранок 24 лютого 2024 року ЗСУ знищили 409 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 770 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 409 010 (+770) осіб,

танків - 6534 (+8) од,

бойових броньованих машин - 12425 (+15) од,

артилерійських систем - 9952 (+36) од,

РСЗВ - 999 (+0) од,

засоби ППО - 684 (+2) од,

літаків - 340 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31),

крилаті ракети - 1905 (+2),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од,

спеціальна техніка - 1576 (+1).

Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили ще один літак РФ. Йдеться про унікальний літак А-50 вартістю в пів мільярда доларів.

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