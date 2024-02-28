Генштаб назвав втрати армії РФ за добу: скільки загарбників знищено

ЗСУ "приземлили" два російські літаки.
Станом на ранок 28 лютого 2024 року ЗСУ знищили 412 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 412 610 (+1060) осіб,
- танків - 6570 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 12508 (+14) од,
- артилерійських систем - 1029 (+20) од,
- РСЗВ - 1000 (+0) од,
- засоби ППО - 688 (+2) од,
- літаків - 342 (+2) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24),
- крилаті ракети - 1912 (+0),
- кораблі /катери - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13112 (+47) од,
- спеціальна техніка - 1594 (+6).
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 27 лютого, ЗСУ знищили ворожі бомбардувальники Су-34. Один українські захисники збили зранку, інший - вдень. Обидва судна "приземлили" на сході.