Генштаб назвав втрати армії РФ за добу: скільки загарбників знищено

Росіяни втратили п'ять танків та два засоби ППО.

Станом на ранок 14 березня 2024 року ЗСУ знищили 427 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 427 840 (+970) осіб,

танків - 6757 (+5) од,

бойових броньованих машин - 12938 (+17) од,

артилерійських систем - 10565 (+11) од,

РСЗВ - 1017 (+0) од,

засоби ППО - 717 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15),

крилаті ракети - 1920 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27) од,

спеціальна техніка - 1708 (+9).

Як повідомлялося у ранковому зведенні Генштабу, росіяни атакують на різних напрямках. Натомість Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.