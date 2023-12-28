Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще 27 танків та 15 артсистем.

Станом на 28 грудня 2023 року ЗСУ знищили 356 670 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 356 670 (+920) осіб,

танків - 5940 (+27) од,

бойових броньованих машин - 11015 (+42) од,

артилерійських систем - 8391 (+15) од,

РСЗВ - 935 (+1) од,

засоби ППО - 617 (+1) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6503 (+32),

крилаті ракети - 1620 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11180 (+40) од,

спеціальна техніка - 1247 (+7).

Як повідомлялося, за чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ - таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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