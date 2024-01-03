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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 3 січня 2024-го знищено 361 500 загарбників. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили 15 артсистем.

Станом на 3 січня 2024-го ЗСУ знищили 361 500 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 361 500 (+680) осіб,
  • танків - 5990 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 11107 (+7) од,
  • артилерійських систем - 8546 (+15) од,
  • РСЗВ - 945 (+0) од,
  • засоби ППО - 629 (+3) од,
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),
  • крилаті ракети - 1783 (+73),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26) од,
  • спеціальна техніка - 1298 (+14).

Як повідомлялося, військовий експерт Роман Світан вважає, що Кремль може наважитись на мобілізацію, це може статися після президентських виборів навесні. Наразі країна-агресорка спроможна набирати понад тисячу нових окупантів за добу.

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Дата публікації
Перегляди
1343
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