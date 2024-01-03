Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 3 січня 2024-го ЗСУ знищили 361 500 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 361 500 (+680) осіб,

танків - 5990 (+0) од,

бойових броньованих машин - 11107 (+7) од,

артилерійських систем - 8546 (+15) од,

РСЗВ - 945 (+0) од,

засоби ППО - 629 (+3) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),

крилаті ракети - 1783 (+73),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26) од,

спеціальна техніка - 1298 (+14).

Як повідомлялося, військовий експерт Роман Світан вважає, що Кремль може наважитись на мобілізацію, це може статися після президентських виборів навесні. Наразі країна-агресорка спроможна набирати понад тисячу нових окупантів за добу.

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