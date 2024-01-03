Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили 15 артсистем.
Станом на 3 січня 2024-го ЗСУ знищили 361 500 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 361 500 (+680) осіб,
- танків - 5990 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 11107 (+7) од,
- артилерійських систем - 8546 (+15) од,
- РСЗВ - 945 (+0) од,
- засоби ППО - 629 (+3) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),
- крилаті ракети - 1783 (+73),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26) од,
- спеціальна техніка - 1298 (+14).
Як повідомлялося, військовий експерт Роман Світан вважає, що Кремль може наважитись на мобілізацію, це може статися після президентських виборів навесні. Наразі країна-агресорка спроможна набирати понад тисячу нових окупантів за добу.