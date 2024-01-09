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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

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Олена КапнікОлена Капнік
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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 9 січня 2024-го знищено 365 990 солдатів армії Російської Федерації.  / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще п'ять танків та 18 ракет.

Станом на 9 січня 2024-го року ЗСУ знищили 365 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 365 990 (+820) осіб,
  • танків - 6036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 11203 (+9) од,
  • артилерійських систем - 8672 (+6) од,
  • РСЗВ - 954 (+1) од,
  • засоби ППО - 638 (+0) од,
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1),
  • крилаті ракети - 1805 (+18),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11552 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 1333 (+5).

Як повідомлялося, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про проблеми в лавах російської армії. Окупанти і екіпажі ворожої бронетехніки на Таврійському напрямку відмовляються брати участь у штурмах.

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Дата публікації
Перегляди
221
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