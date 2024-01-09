Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог втратив ще п'ять танків та 18 ракет.
Станом на 9 січня 2024-го року ЗСУ знищили 365 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 365 990 (+820) осіб,
- танків - 6036 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 11203 (+9) од,
- артилерійських систем - 8672 (+6) од,
- РСЗВ - 954 (+1) од,
- засоби ППО - 638 (+0) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1),
- крилаті ракети - 1805 (+18),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11552 (+10) од,
- спеціальна техніка - 1333 (+5).
Як повідомлялося, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про проблеми в лавах російської армії. Окупанти і екіпажі ворожої бронетехніки на Таврійському напрямку відмовляються брати участь у штурмах.