Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог втратив ще п'ять танків та 18 ракет.

Станом на 9 січня 2024-го року ЗСУ знищили 365 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 365 990 (+820) осіб,

танків - 6036 (+5) од,

бойових броньованих машин - 11203 (+9) од,

артилерійських систем - 8672 (+6) од,

РСЗВ - 954 (+1) од,

засоби ППО - 638 (+0) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1),

крилаті ракети - 1805 (+18),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11552 (+10) од,

спеціальна техніка - 1333 (+5).

Як повідомлялося, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про проблеми в лавах російської армії. Окупанти і екіпажі ворожої бронетехніки на Таврійському напрямку відмовляються брати участь у штурмах.

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