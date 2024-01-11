Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

окупанти втратили ще 12 танків та 15 артсистем.
Станом на 11 січня 2024-го року ЗСУ знищили 367 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 367 620 (+830) осіб,
- танків - 6050 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 11238 (+22) од,
- артилерійських систем - 8699 (+15) од,
- РСЗВ - 957 (+1) од,
- засоби ППО - 641 (+2) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+0),
- крилаті ракети - 1806 (+1),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11596 (+21) од,
- спеціальна техніка - 1337 (+1).
Як повідомлялося, протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 30 атак і вдарили по складах росіян. Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.