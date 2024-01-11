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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 11 січня 2024-го року знищено майже 368 тис. росіян. / Фото: Associated Press

окупанти втратили ще 12 танків та 15 артсистем.

Станом на 11 січня 2024-го року ЗСУ знищили 367 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 367 620 (+830) осіб,
  • танків - 6050 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 11238 (+22) од,
  • артилерійських систем - 8699 (+15) од,
  • РСЗВ - 957 (+1) од,
  • засоби ППО - 641 (+2) од,
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+0),
  • крилаті ракети - 1806 (+1),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11596 (+21) од,
  • спеціальна техніка - 1337 (+1).

Як повідомлялося, протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 30 атак і вдарили по складах росіян. Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнень. 

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