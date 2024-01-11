Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

окупанти втратили ще 12 танків та 15 артсистем.

Станом на 11 січня 2024-го року ЗСУ знищили 367 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 367 620 (+830) осіб,

танків - 6050 (+12) од,

бойових броньованих машин - 11238 (+22) од,

артилерійських систем - 8699 (+15) од,

РСЗВ - 957 (+1) од,

засоби ППО - 641 (+2) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+0),

крилаті ракети - 1806 (+1),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11596 (+21) од,

спеціальна техніка - 1337 (+1).

Як повідомлялося, протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 30 атак і вдарили по складах росіян. Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.

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