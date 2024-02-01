Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще 12 танків та 36 БпЛА.
Станом на 1 лютого 2024-го року ЗСУ знищили 386 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2024-го:
- особового складу - близько 386 230 (+1000) осіб,
- танків - 6322 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,
- артилерійських систем - 9228 (+33) од,
- РСЗВ - 976 (+2) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
- крилаті ракети - 1847 (+1),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,
- спеціальна техніка - 1462 (+10).
Нагадаємо, 30 січня президент Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів запустила РФ по Україні від початку 2024 року-го. Так, росіяни випустили понад 330 ракет і близько 600 безпілотників.