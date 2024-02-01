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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 1 лютого 2024-го знищено понад 386 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 12 танків та 36 БпЛА.

Станом на 1 лютого 2024-го року ЗСУ знищили 386 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2024-го:

  • особового складу - близько 386 230 (+1000) осіб,
  • танків - 6322 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,
  • артилерійських систем - 9228 (+33) од,
  • РСЗВ - 976 (+2) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
  • крилаті ракети - 1847 (+1),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,
  • спеціальна техніка - 1462 (+10).

Нагадаємо, 30 січня президент Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів запустила РФ по Україні від початку 2024 року-го. Так, росіяни випустили понад 330 ракет і близько 600 безпілотників.

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