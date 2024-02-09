Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 9 лютого 2024-го року ЗСУ знищили 393 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 393 290 (+910) осіб,

танків - 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин - 11921 (+22) од,

артилерійських систем - 9435 (+24) од,

РСЗВ - 981 (+1) од,

засоби ППО - 666 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 7209 (+18),

крилаті ракети - 1881 (+1),

кораблі /катери - 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12551 (+38) од,

спеціальна техніка - 1509 (+4).

Як повідомлялося, у ЗСУ шокували цифрою - скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ. Україна вивела із ладу близько 33% бойових кораблів росіян від початку повномасштабного вторгнення.

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