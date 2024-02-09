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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 9 лютого 2024-го знищено понад 393 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 18 БпЛА.

Станом на 9 лютого 2024-го року ЗСУ знищили 393 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 393 290 (+910) осіб,
  • танків - 6385 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 11921 (+22) од,
  • артилерійських систем - 9435 (+24) од,
  • РСЗВ - 981 (+1) од,
  • засоби ППО - 666 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 7209 (+18),
  • крилаті ракети - 1881 (+1),
  • кораблі /катери - 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12551 (+38) од,
  • спеціальна техніка - 1509 (+4).

Як повідомлялося, у ЗСУ шокували цифрою - скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ.  Україна вивела із ладу близько 33% бойових кораблів росіян від початку повномасштабного вторгнення.

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