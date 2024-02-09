Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог втратив ще 18 БпЛА.
Станом на 9 лютого 2024-го року ЗСУ знищили 393 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 393 290 (+910) осіб,
- танків - 6385 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 11921 (+22) од,
- артилерійських систем - 9435 (+24) од,
- РСЗВ - 981 (+1) од,
- засоби ППО - 666 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 7209 (+18),
- крилаті ракети - 1881 (+1),
- кораблі /катери - 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12551 (+38) од,
- спеціальна техніка - 1509 (+4).
Як повідомлялося, у ЗСУ шокували цифрою - скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ. Україна вивела із ладу близько 33% бойових кораблів росіян від початку повномасштабного вторгнення.