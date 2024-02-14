Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втрати ще дев'ять танків та 39 БпЛА.

Станом на ранок 14 лютого 2024 року ЗСУ знищили 398 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу - близько 398 140 (+1060) осіб,

танків - 6433 (+9) од,

бойових броньованих машин - 12043 (+39) од,

артилерійських систем - 9566 (+66) од,

РСЗВ - 984 (+3) од,

засоби ППО - 671 (+4) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7371 (+39),

крилаті ракети - 1882 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 24 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12662 (+39) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1523 (+5).

Як повідомлялося, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порівняв втрати Росії та України на війні. За його словами, армія Росії зазнає набагато більше втрат у живій силі, ніж Збройні сили України.

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