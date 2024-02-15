Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще один корабель і один підводний човен.

Станом на ранок 15 лютого 2024 року ЗСУ знищили 399 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько/ about 399 090 (+950) осіб,

танків - 6442 (+9) од,

бойових броньованих машин - 12090 (+47) од,

артилерійських систем - 9620 (+54) од,

РСЗВ - 984 (+0) од,

засоби ППО - 671 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33),

крилаті ракети - 1882 (+0),

кораблі /катери - 25 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29) од,

спеціальна техніка - 1524 (+1).

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порівняв втрати Росії та України на війні. За його словами, армія Росії зазнає набагато більше втрат у живій силі, ніж Збройні сили України.

Читайте також: