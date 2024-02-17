Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на ранок 17 лютого 2024 року ЗСУ знищили 401 350 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати арії РФ:

особового складу -- близько 401 350 (+1050) осіб,

танків - 6476 (+11) од,

бойових броньованих машин - 12145 (+16) од,

артилерійських систем - 9669 (+28) од,

РСЗВ - 984 (+0) од,

засоби ППО - 671 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5),

крилаті ракети - 1896 (+1),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни -1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од,

спеціальна техніка - 1533 (+5).

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський порівняв втрати Росії та України на війні. За його словами, армія Росії зазнає набагато більше втрат у живій силі, ніж Збройні сили України.

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