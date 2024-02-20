Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще два літаки.

Станом на ранок 20 лютого 2024 року ЗСУ знищили 404 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 404 950 (+1230) осіб,

танків - 6503 (+5) од,

бойових броньованих машин - 12268 (+36) од,

артилерійських систем - 9773 (+40) од,

РСЗВ - 988 (+2) од,

засоби ППО - 675 (+1) од,

літаків - 337 (+2) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7521 (+61),

крилаті ракети - 1902 (+3),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12805 (+38) од,

спеціальна техніка - 1551 (+6).

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський порівняв втрати окупантів і українських військових в Авдіївці на Донеччині. Зокрема, він наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Втім, в Авдіївці було "один до семи".

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