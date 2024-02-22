Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще один літак та сім танків.

Станом на ранок 22 лютого 2024 року ЗСУ знищили 407 240 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 407 240 (+1160) осіб,

танків - 6523 (+7) од,

бойових броньованих машин - 12373 (+35) од,

артилерійських систем - 9867 (+41) од,

РСЗВ - 997 (+5) од,

засоби ППО - 680 (+2) од,

літаків - 339 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7596 (+36),

крилаті ракети - 1903 (+0),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12924 (+63) од,

спеціальна техніка - 1566 (+8).

Як повідомлялося, 21 лютого ЗСУ знищили ще один ворожий бомбардувальник Су-34. Втім, де це сталося, наразі не відомо.

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