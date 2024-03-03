Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Ворог далі втрачає літаки та танки.
Станом на ранок 3 березня 2024 року ЗСУ знищили 416 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 416 800 (+1160) осіб,
- танків - 6640 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 12639 (+28) од,
- артилерійських систем - 10188 (+35) од,
- РСЗВ - 1003 (+0) од,
- засоби ППО - 696 (+0) од,
- літаків - 347 (+1) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7843 (+14),
- крилаті ракети - 1915 (+0),
- кораблі /катери - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13332 (+65) од,
- спеціальна техніка 1620 (+3).
Як повідомлялося, РФ втратила 11 бортів Су-34 від початку року. Це більше, ніж ВКС Росії отримали в 2022 (10) або в 2023 (6).