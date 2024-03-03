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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Втрати РФ становлять майже 417 тисяч. / Фото: Associated Press

Ворог далі втрачає літаки та танки.

Станом на ранок 3 березня 2024 року ЗСУ знищили 416 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 416 800 (+1160) осіб,
  • танків - 6640 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 12639 (+28) од,
  • артилерійських систем - 10188 (+35) од,
  • РСЗВ - 1003 (+0) од,
  • засоби ППО - 696 (+0) од,
  • літаків - 347 (+1) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7843 (+14),
  • крилаті ракети - 1915 (+0),
  • кораблі /катери - 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13332 (+65) од,
  • спеціальна техніка  1620 (+3).

Як повідомлялося, РФ втратила 11 бортів Су-34 від початку року. Це більше, ніж ВКС Росії отримали в 2022 (10) або в 2023 (6).

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