Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Знищено ще одне вороже судно - катер.
Станом на ранок 6 березня 2024 року ЗСУ знищили 420 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 420 270 (+1250) осіб,
- танків - 6678 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 12728 (+40) од,
- артилерійських систем - 10308 (+50) од,
- РСЗВ - 1008 (+1) од,
- засоби ППО - 701 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7921 (+58),
- крилаті ракети - 1918 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13479 (+56) од,
- спеціальна техніка - 1642 (+12).
Нагадаємо, вночі проти 6 березня росіяни вдарили по Україні дронами. Сили ППО "приземлили" 38 ворожих безпілотників. Загалом окупанти вдарили 42 БпЛА.