Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Станом на ранок 6 березня 2024 року ЗСУ знищили 420 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 420 270 (+1250) осіб,

танків - 6678 (+21) од,

бойових броньованих машин - 12728 (+40) од,

артилерійських систем - 10308 (+50) од,

РСЗВ - 1008 (+1) од,

засоби ППО - 701 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7921 (+58),

крилаті ракети - 1918 (+1),

кораблі /катери - 26 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13479 (+56) од,

спеціальна техніка - 1642 (+12).

Нагадаємо, вночі проти 6 березня росіяни вдарили по Україні дронами. Сили ППО "приземлили" 38 ворожих безпілотників. Загалом окупанти вдарили 42 БпЛА.

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