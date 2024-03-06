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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Знищено вже понад 420 тисяч російських окупантів. / Фото: Associated Press

Знищено ще одне вороже судно - катер.

Станом на ранок 6 березня 2024 року ЗСУ знищили 420 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 420 270 (+1250) осіб,
  • танків - 6678 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 12728 (+40) од,
  • артилерійських систем - 10308 (+50) од,
  • РСЗВ - 1008 (+1) од,
  • засоби ППО - 701 (+1) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7921 (+58),
  • крилаті ракети - 1918 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13479 (+56) од,
  • спеціальна техніка - 1642 (+12).

Нагадаємо, вночі проти 6 березня росіяни вдарили по Україні дронами. Сили ППО "приземлили" 38 ворожих безпілотників. Загалом окупанти вдарили 42 БпЛА.

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