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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще вісім танків та 23 артсистеми.

Станом на ранок 12 березня 2024 року ЗСУ знищили 425 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 425 890 (+910) осіб,
  • танків - 6747 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 12901 (+27) од,
  • артилерійських систем - 10522 (+23) од,
  • РСЗВ - 1016 (+0) од,
  • засоби ППО - 713 (+2) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43),
  • крилаті ракети - 1920 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 1691 (+5).

Як повідомлялося,  вночі 12 березня Росія масовано атакувала Україну дронами, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

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