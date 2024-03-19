Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Загарбники втратили ще десять танків та десять дронів.

Станом на ранок 19 березня 2024 року ЗСУ знищили 432 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу - близько 432 390 (+840) осіб,

танків - 6819 (+10) од,

бойових броньованих машин - 13049 (+35) од,

артилерійських систем - 10698 (+30) од,

РСЗВ - 1017 (+0) од,

засоби ППО - 721 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8318 (+10),

крилаті ракети - 1922 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14191 (+50) од,

спеціальна техніка - 1735 (+4).

Нагадаємо, раніше у НАТО назвали втрати РФ від початку великої війни. Генсек Єнс Столтенберг наголосив, що, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових на війні в Україні перевищила 350 тисяч.

Читайте також: