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Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Знищено майже 434 тисячі російських окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще чотири танки і десять БпЛА.

Станом на ранок 19 березня 2024 року ЗСУ знищили 433 840 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 750 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 433 840 (+750) осіб,
  • танків - 6832 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 13074 (+16) од,
  • артилерійських систем - 10740 (+26) од,
  • РСЗВ - 1018 (+1) од,
  • засоби ППО - 721 (+0) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8365 (+10),
  • крилаті ракети - 1922 (+0),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14242 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 1741 (+3).

Як повідомлялося, вночі Росія вдарила крилатими і балістичними ракетами. Зазначається, що російські ракети заходили з півночі. Основним напрямком удару стала столиця - Київ.

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