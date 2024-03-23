Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще 39 крилатих ракет.
Станом на ранок 32 березня 2024 року ЗСУ знищили 435 760 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 435 760 (+1050) осіб,
- танків - 6852 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 13130 (+19) од,
- артилерійських систем - 10811 (+36) од,
- РСЗВ - 1018 (+0) од,
- засоби ППО - 723 (+0) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8463 (+75),
- крилаті ракети - 1992 (+39),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14344 (+57) од,
- спеціальна техніка - 1768 (+19).
Як повідомлялося, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. За його словами, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.