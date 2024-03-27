Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили ще 11 танків та 27 артсистем.

Станом на ранок 27 березня 2024 року ЗСУ знищили 439 190 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу - близько 439 190 (+1030) осіб,

танків - 6904 (+11) од,

бойових броньованих машин - 13216 (+9) од,

артилерійських систем - 10931 (+27) од,

РСЗВ - 1019 (+0) од,

засоби ППО - 728 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25),

крилаті ракети - 2015 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41) од,

спеціальна техніка - 1794 (+5).

Як повідомлялося, російські окупанти просуваються поблизу Бахмута. Зафіксовані геолокаційні дані за 24 березня підтверджують, що російські війська рухаються на північний схід від Каналу, що на східному передмісті Часового Яру.

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